Адвокат прокомментировал отказ экс-губернатора от теста на опьянение после ДТП

Экс-губернатора Липецкой области, сенатора Олега Королева ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет за отказ после ДТП от прохождения теста на опьянение. Так ситуацию прокомментировал адвокат Вадим Рождественский, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Рождественского, последствия отказа могут быть серьезными, вплоть до уголовной ответственности, если до этого человек был лишен водительского удостоверения за управление транспортом в пьяном виде или также отказывался от медицинского освидетельствования.

Ранее 14 мая в Telegram-каналах появилось видео, на котором автомобиль Королева со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось, что он сбивал дорожные знаки, а позднее уснул в автомобиле.

Сенатор опроверг информацию о том, что был пьян, и объяснил произошедшее недомоганием из-за проблем с сердцем, так как страдает от мерцательной аритмии. Королев отметил, что инспекторы не составили протокол, потому что никто не пострадал. «Единая Россия» приостановила его членство в партии на время разбирательства.