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«Единая Россия» приостановила членство сенатора Королева в партии после ДТП

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Фото: Gorod48.ru

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о приостановке членства сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева в партии после ситуации с ДТП и информации о пьяной езде. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 14 мая.

Королев приостановил членство в партии по собственному желанию, уточнил Турчак. По его словам, членство приостановлено до конца разбирательства.

«Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, Единая Россия будет готова восстановить его членство в партии», — заверил он.

Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором автомобиль сенатора со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось также, что он попал в ДТП — сбил дорожный знак, а позже уснул в автомобиле.

В свою очередь 69-летний сенатор опроверг данные СМИ о нахождении за рулем в нетрезвом виде. По его словам, причиной произошедшего стало недомогание, связанное с проблемами с сердцем. Он сообщил, что страдает от мерцательной аритмии.

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