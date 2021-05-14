Российский экс-губернатор сел пьяным за руль, сбил дорожные знаки и уснул

Член Совета Федерации и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев сел пьяным за руль, сбил дорожные знаки и уснул. Видео инцидента, который произошел накануне, опубликовано в Telegram-канале Baza.

Бывший российский губернатор ехал по Липецку на своем Lexus со спущенными колесами, сбивал дорожные знаки и чуть не устроил несколько аварий, говорится в сообщении.

От медосвидетельствования он отказался, после чего заснул в машине, пишет автор канала.

Между тем в комментарии газете «Ъ-Черноземье» сенатор разъяснил, что

ему стало плохо в машине. «Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает», — сказал он.

69-летний Королев добавил, что сам обратился к инспекторам, которые отвезли его домой.

Олег Королев впервые был избран руководителем региона в 1998 году, он возглавлял Липецкую область более 20 лет. После отставки в 2018 году стал сенатором.