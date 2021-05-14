Сенатор Королев прокомментировал сообщения о пьяном вождении

Член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев прокомментировал сообщения о вождении в пьяном виде. Об этом сообщает издание «Ъ-Черноземье».

Сенатор пояснил, что был трезв, но у него прихватило сердце. «В последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает», — рассказал он.

Королев добавил, что он «отлежался чуть-чуть», а потом сам обратился к инспекторам, который отвезли его домой.

69-летний политик добавил, что чувствует себя уже лучше.

Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором автомобиль сенатора со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось также, что он сбивал дорожные знаки и уснул в автомобиле.

Олег Королев впервые был избран руководителем региона в 1998 году, он возглавлял Липецкую область более 20 лет. После отставки в 2018 году стал сенатором.