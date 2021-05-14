Появилось видео с таранящим другой автомобиль российским экс-губернатором

Член Совета Федерации, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, которого заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде, протаранил машину и вынес ее на обочину. Видео с места ДТП появилось в Telegram-канале «Говорит Москва».

Видеорегистратор зафиксировал, что Королев неоднократно выезжал на встречную полосу.

Ранее в пятницу, 14 мая, Telegram-каналы распространили видео, на котором автомобиль сенатора со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось также, что он сбивал дорожные знаки, а позже уснул в автомобиле. От медосвидетельствования экс-губернатор отказался.

В свою очередь, 69-летний сенатор опроверг информацию о том, что во время езды был пьян. По его словам, причиной произошедшего стало недомогание из-за проблем с сердцем. Королев сообщил, что страдает от мерцательной аритмии. Он добавил, что никто не пострадал, а потому протокол инспекторы не составили.

«Единая Россия» приостановила членство Королева в партии до окончания разбирательства.