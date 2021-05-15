Глава российского региона отреагировал на ДТП с экс-губернатором

Совет Федерации будет выносить решение о привлечении к ответственности экс-губернатора Липецкой области, сенатора Олега Королева после ДТП. Так инцидент с политиком прокомментировал действующий глава региона Игорь Артамонов в своем Instagram.

«В известность [о ДТП] поставлена и Генпрокуратура России. Все обстоятельства инцидента будут установлены. Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации», — отреагировал Артамонов.

Кроме того, губернатор осудил поведение Королева, подчеркнув, что правила дорожного движение едины для всех и соблюдать их должен каждый россиянин, «вне зависимости от занимаемой должности».

Ранее в сети появилось видео, на котором автомобиль Королева со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось, что он, якобы будучи пьяным, сбивал дорожные знаки, а позднее уснул в автомобиле.

Сам Королев опроверг информацию о своем опьянении и объяснил произошедшее недомоганием из-за проблем с сердцем. Сенатор отметил, что инспекторы не составили протокол, потому что никто не пострадал. «Единая Россия» приостановила его членство в партии на время разбирательства.