Россия
 
Последние новости
На Украине испугались из-за слов Путина об «анти-России»
В Госдуме раскритиковали обновленные правила использования WhatsApp
Валуев пожаловался главе МВД на торговцев ландышами
Белоруссия разместит в России облигации на 100 миллиардов российских рублей
Макрону написали третье письмо о провале ситуации с безопасностью во Франции
Россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму
SpaceX запустит Starship на орбиту вокруг Земли
Юрий Лоза потребовал заблокировать выпуск шоу «Голос» из-за песни «Плот»
В НАТО оценили возможность возвращения к нормальным отношениям с Россией
Новости партнеров

Глава российского региона отреагировал на ДТП с экс-губернатором

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Артамонов
Игорь Артамонов
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Совет Федерации будет выносить решение о привлечении к ответственности экс-губернатора Липецкой области, сенатора Олега Королева после ДТП. Так инцидент с политиком прокомментировал действующий глава региона Игорь Артамонов в своем Instagram.

«В известность [о ДТП] поставлена и Генпрокуратура России. Все обстоятельства инцидента будут установлены. Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации», — отреагировал Артамонов.

Кроме того, губернатор осудил поведение Королева, подчеркнув, что правила дорожного движение едины для всех и соблюдать их должен каждый россиянин, «вне зависимости от занимаемой должности».

Ранее в сети появилось видео, на котором автомобиль Королева со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось, что он, якобы будучи пьяным, сбивал дорожные знаки, а позднее уснул в автомобиле.

Сам Королев опроверг информацию о своем опьянении и объяснил произошедшее недомоганием из-за проблем с сердцем. Сенатор отметил, что инспекторы не составили протокол, потому что никто не пострадал. «Единая Россия» приостановила его членство в партии на время разбирательства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сенатор Королев прокомментировал сообщения о пьяном вождении
Адвокат прокомментировал отказ экс-губернатора от теста на опьянение после ДТП
Появилось видео с таранящим другой автомобиль российским экс-губернатором