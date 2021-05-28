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Российских водителей предупредили о штрафах при поездке за город

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Фото: Pixabay

Автомобильный журналист Илья Пименов предупредил российских водителей, что они могут быть оштрафованы при движении за городом. Об этом он рассказал в статье для журнала «За рулем».

Автор перечислил семь случаев, когда стоит опасаться штрафа. Так, с 1 января в состав аптечки для автомобилей должны входить стерильные салфетки, медицинские маски и не менее двух пар медицинских перчаток. Вместо одного рулонного лейкопластыря длиной 250 сантиметров должны быть два по 500 сантиметров. За отсутствие вышеперечисленного полагается штраф в 500 рублей.

Кроме того, водитель может получить штраф в размере 500 рублей за нахождение возле машины без светоотражающего жилета ночью за городом. Также россиянин, из машины которого торчат ноги или другие конечности пассажиров или его самого, может получить штраф в размере 1000 рублей.

В случае, если при перевозке крупногабаритных грузов нет обозначений, водителю полагается штраф в размере 500 рублей или предупреждение. За перевозку кошки или собаки на коленях у пассажира или на задней полке седана предусмотрен штраф в 500 рублей.

Кроме того, за мытье машины на даче предусмотрен штраф от Росприроднадзора за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Его размер — от 1000 до 2000 рублей. В случае, если используется вода из общего колодца или пруда, добавляется нарушение правил охраны водных объектов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые повторно привлекаются к уголовной ответственности за пьяную езду. Так, если водитель имеет судимость за «пьяное» ДТП с серьезными последствиями — тяжким вредом здоровью или смерти — и повторно сел за руль нетрезвым, верхняя планка наказания поднимается с двух до трех лет лишения свободы. Кроме того, за это предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех лет.

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