Россия
 
Последние новости
Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
В Центробанке описали новый дизайн рублей
Обнажающие грудь топы стали новым модным трендом
США пообещали «непоколебимо» выступать против «Северного потока-2»
В Госдепе перечислили области для сотрудничества США и России
В Москве найдены новые захоронения жертв расстрелов НКВД
В России предупредили о риске для нацбезопасности из-за импорта сырья
Названы способы защитить Telegram от взлома
Лавров удивился поведению журналистов на встрече с Блинкеном
Новости партнеров

Россиян предупредили о риске ухудшения автодорог из-за нового закона

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Качество дорог в будущем может ухудшиться, поскольку их будут строить без учета требований ГИБДД. К такому мнению пришли эксперты, комментируя недавнее решение Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Так, Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключена норма о том, что при подготовке проектной документации для автодорог, развязок и других объектов капитального строительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения.

Как заявил член президиума межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин, новая правовая норма может привести к тому, что безопасно организовать движение будет невозможно, а также появятся пробки, с которыми ничего нельзя поделать.

Член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков назвал схемы расстановки разметки, знаков, режим работы светофоров «не просто ключевой частью проекта строительства дороги, а базисом, вокруг которого он должен быть сформирован». Также эксперты выразили опасения, что новая норма может привести, к примеру, к тому, что проезжая часть новых дорог будет уже старых.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» о снижении нештрафуемого порога превышения скорости. В настоящее время не облагается взысканием превышение на 20 километров в час, инициатива предполагает снизить эту цифру до 10 километров в час.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В дорожное движение внесли немного экспромта
В России оценили идею штрафов за превышение скорости на 10 километров в час
В России снова задумались о снижении нештрафуемого порога превышения скорости