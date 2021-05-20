Россиян предупредили о риске ухудшения автодорог из-за нового закона

Качество дорог в будущем может ухудшиться, поскольку их будут строить без учета требований ГИБДД. К такому мнению пришли эксперты, комментируя недавнее решение Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Так, Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключена норма о том, что при подготовке проектной документации для автодорог, развязок и других объектов капитального строительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения.

Как заявил член президиума межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин, новая правовая норма может привести к тому, что безопасно организовать движение будет невозможно, а также появятся пробки, с которыми ничего нельзя поделать.

Член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков назвал схемы расстановки разметки, знаков, режим работы светофоров «не просто ключевой частью проекта строительства дороги, а базисом, вокруг которого он должен быть сформирован». Также эксперты выразили опасения, что новая норма может привести, к примеру, к тому, что проезжая часть новых дорог будет уже старых.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» о снижении нештрафуемого порога превышения скорости. В настоящее время не облагается взысканием превышение на 20 километров в час, инициатива предполагает снизить эту цифру до 10 километров в час.