В России снова задумались о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Соответствующая инициатива принадлежит правительству Москвы, передает во вторник, 4 мая, «Коммерсантъ».

Уточняется, что во время заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения порога. В столичном дептрансе подчеркивают, что новый порог положительно скажется на безопасности дорожного движения и повысит дисциплину водителей.

В ведомстве обратили внимание на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым возможность смерти при движении автомобиля на скорости 50 километров в час составляет 20 процентов. «Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», — объяснили в дептрансе. При этом там обратили внимание на опыт зарубежных стран. Так, в американском Чикаго неадминистрируемый порог был снижен до 6 миль в час (9,65 километра в час) на улицах в радиусе трех километров от парков и школ.

Чтобы соответствующий порог начал действовать в России, необходимо внести поправки в КоАП. При этом такая инициатива обсуждается с 2014 года. В 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев посчитал, что от нового штрафа могут пострадать невиновные водители, после чего тема не поднималась, однако московское правительство предпринимало попытки обсуждения вопроса.

Так, в феврале 2020 года заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в очередной раз выступил за снижение нештрафуемого порога превышения скорости. По его словам, данная мера — вынужденная, и многие разделяют эту позицию. Ликсутов также выразил надежду, что его поддержат законодатели и эксперты.