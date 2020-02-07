Власти Москвы захотели штрафовать за превышение скорости на 10 километров в час

Московские власти выступили за снижение нештрафуемого порога превышения скорости. В столице хотят опустить его с 20 до 10 километров в час, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает газета «Известия».

«Я не сомневаюсь, что это положительно скажется на сокращении смертности, на сохранении человеческих жизней в Москве», — сказал чиновник.

По его словам, данная мера — вынужденная, и многие разделяют эту позицию. Ликсутов также выразил надежду, что его поддержат законодатели и эксперты.

«Многие автомобилисты, хоть и изучали ПДД, когда видят знак ограничения скорости до 50 километров в час, автоматически считают, что можно ехать 70 километров в час. Это неправильно. На знаке — 50, значит, надо стремиться к значению скорости 50 километров в час», — посетовал заместитель мэра.

В январе за снижение нештрафуемого порога скорости в городах-миллионниках до 10 километров в час выступили в Государственной Думе. По словам главы комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева, сейчас этот вопрос обсуждается.

В декабре тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Он выразил сомнение в целесообразности таких мер, добавив, что вряд ли подобное решение будет принято «в ближайшей перспективе».

Ранее бывший вице-премьер правительства Максим Акимов сообщил, что в России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Это будет происходить постепенно в режиме пилотных зон. По его словам, все необходимые поправки будут приняты в течение 2020 года, а примерными сроками начала действия ограничений он назвал 2022-2023 годы.

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