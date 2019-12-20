В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Это будет происходить постепенно в режиме пилотных зон. Об этом заявил вице-премьер правительства России Максим Акимов, передает РИА Новости.

Акимов добавил, что все необходимые поправки будут приняты в течение 2020 года, а примерными сроками начала действия ограничений он назвал 2022-2023 годы.

Как заявил Акимов, ни в одной стране мира, которая «относит себя к цивилизованным», нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости. Он добавил, что у правительства нет сомнений, что «и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер» позволяют штрафовать нарушителей безошибочно или с «небольшой погрешностью».

3 декабря глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения порога нештрафуемого превышения скорости с 20 до 10 километров в час еще не принято, и пообещал, что кабинет министров еще раз изучит этот вопрос. 5 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что ведомство не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога.

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