В МВД определились с порогом «бесплатного» превышения скорости

В МВД России не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил глава министерства Владимир Колокольцев. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «Интерфакс».

По словам министра, ведомство выразило свою позицию еще «в начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения».

«При этом МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях», — сказал Колокольцев.

3 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение по снижению «нештрафуемого» порога превышения скорости водителями с 20 до 10 километров в час еще не принято, и пообещал, что правительство еще раз изучит этот вопрос.

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