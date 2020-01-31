В Москве захотели снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В Москве и других городах-миллионниках захотели снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 31 января.

«Нештрафуемый порог мы не будем уменьшать, он останется 20 километров в час; мы только предложили одно: в городах-миллионниках плюс в Москве и Санкт-Петербурге сделать этот порог 10 километров в час», — сказал он, добавив, что сейчас этот вопрос обсуждается в возглавляемом им комитете.

В остальных случаях, по словам депутата, предлагается не снижать, а, наоборот, повышать скоростной лимит. «Вместо 90 километров в час до 110 километров в час», — пояснил он.

В декабре тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Он выразил сомнение в целесообразности таких мер, добавив, что вряд ли подобное решение будет принято «в ближайшей перспективе».

Ранее бывший вице-премьер правительства Максим Акимов сообщил, что в России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Это будет происходить постепенно в режиме пилотных зон. По его словам, все необходимые поправки будут приняты в течение 2020 года, а примерными сроками начала действия ограничений он назвал 2022-2023 годы.

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