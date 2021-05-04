В России оценили идею штрафов за превышение скорости на 10 километров в час

Снижение нештрафуемого порога превышения скорости должно быть направлено на сохранение жизней участников дорожного движения, а не на увеличение собираемых штрафов. Такое мнение выразил глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Его слова приводит РИА Новости.

«Увеличить число собираемых штрафов — неправильная цель. Снижение смертности и сохранение жизни участников дорожного движения — цель важнейшая, так как на дорогах в России в среднем ежедневно гибнет два человека в час», — подчеркнул эксперт.

По мнению Щитова, оценить эффективность инициативы должны специалисты, поскольку в снижении нештрафуемого порога есть ряд нюансов. Он привел пример, что на магистралях с ограничением 110 километров в час превышение на 20 километров в час — это всего лишь 20 процентов от скорости, в то время как во дворе, где разрешено двигаться не быстрее 20 километров в час — уже вдвое.

В столичном Департаменте транспорта отметили, что чем выше разрешенная максимальная скорость, тем чаще случаются смертельные аварии, так, с начала 2021 года из-за превышений произошло уже 205 ДТП, в которых погибло 22 человека. На это нарушение приходится 38 процентов от всех зафиксированных. В ведомстве добавили, что снижение ненаказуемого порога позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения и повысить дисциплину автомобилистов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» о снижении нештрафуемого порога превышения скорости. В настоящее время не облагается взысканием превышение на 20 километров в час, инициатива предполагает снизить эту цифру до 10 километров в час. Чтобы соответствующий порог начал действовать в России, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.