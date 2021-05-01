В России подняли еще один штраф для автомобилистов

С 1 мая в России вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожных переездах становится выше в пять раз. Об этом сообщает «Российская газета».

До сих пор выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также за проезд под запрещающий сигнал светофора наказывался лишением прав на срок до трех месяцев или штрафом в одну тысячу рублей.

Теперь сумма денежного взыскания возросла до пяти тысяч рублей. При этом теперь его нельзя оплатить со скидкой в течение 20 дней с момента вынесения. Альтернативой, как и прежде, остается лишение прав на срок до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в России разработали проект новых правил дорожного движения. Так, уже весной 2022 года инспекторы смогут штрафовать водителей на новых основаниях.