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В России разработали новые правила дорожного движения

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Фото: РИА Новости / Максим Блинов

В России разработали новые правила дорожного движения. Так, уже весной 2022 года инспекторы смогут штрафовать водителей на новых основаниях, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, ГИББД собирается расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Так, россияне могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер.

«Проект постановления правительства содержит новый „перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств“», — уточняет издание. Также отмечается, что нарушители будут наказываться штрафами в размере от 500 рублей до лишения прав.

В перечень нарушений помимо прочего могут войти запрет на использование пленок на стеклах фар. Также нарушением будет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера, установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», которые выступают за линию бампера.

Ранее сообщалось, что с 1 июня российским водителям грозят новые штрафы: вступят в силу поправки в ПДД, по которым положен штраф за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон. В июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале — на летней. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей. Пакет поправок, в который оно вошло, разработало Министерство внутренних дел.

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