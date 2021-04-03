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Правительство одобрило ужесточение наказаний за нарушения ПДД

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Правительство России одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) лицами, подвергнутыми административному наказанию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 264 (1) Уголовного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении правительства.

Законопроектом в новой редакции излагается соответствующая статья, в одной из частей которой закрепляются повышенные меры ответственности за нарушение ПДД.

Ранее стало известно о планах Министерства юстиции России дополнить проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) новыми нормами. Например, предлагается отбирать у автомобилиста права на срок до полутора лет, если в течение года он совершил три грубых нарушения ПДД. В частности, проехал на красный свет, выехал на встречную полосу, превысил скорость на 60 километров в час. На три года можно лишиться прав за пьяное вождение с ребенком в салоне. В настоящее время за это грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет.

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