В России собрались ужесточить наказание за пьяную езду. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, внесенный правительством, об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом пишет издание «Известия».

«Известия» сообщают, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии парламента. Согласно документу, штраф за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен с 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободны — до трех лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2020 году были расследованы 66,3 тысячи дел по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в том числе многие случаи повторных нарушений.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в России разработали новые правила дорожного движения. Так, уже весной 2022 года инспекторы смогут штрафовать водителей на новых основаниях. По информации издания, ГИБДД собирается расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.