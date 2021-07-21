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Лавров предсказал новые провокации со стороны военных кораблей НАТО

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Фото: Globallookpress.com

Инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма точно не станет последней провокацией на море в адрес Москвы со стороны НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, интервью опубликовано на сайте ведомства.

По мнению министра, Крым будет не единственным регионом, где могут произойти новые конфликты, аналогичные ситуации с участием военных кораблей он предсказал и в Южно-Китайском море. Лавров подчеркнул, что НАТО и, в частности, Великобритания «взяли курс на то, чтобы проецировать свои неправовые, достаточно наглые действия на просторах мирового океана».

«Но, думаю, коллеги быстро поймут, чем это может закончиться», — сказал он.

Лавров также заявил, что у Москвы не осталось сомнений в спланированном характере инцидента с Defender после того, как секретные документы о перемещениях эсминца странным образом нашлись на автобусной остановке в графстве Кент. О том же говорит и наличие журналиста на борту военного корабля.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что потеря секретных документов с информацией о задачах британского эсминца HMS Defender в Черном море не может считаться шпионажем. Чиновник, потерявший их, установлен, расследование продолжается.

Как следует из распечаток электронных писем и презентации, опубликованных ранее изданием ВВС, британский корабль в рамках операции Op Ditroite должен был продемонстрировать Украине поддержку в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

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