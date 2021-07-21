Британия проведет учения на случай размещения ракет России в Калининграде

Вооруженные силы Великобритании проведут учения в связи с якобы существующей вероятностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

«Мы будем учиться рассредоточению», — отметил Уигстон, добавив, что в случае размещения крылатых ракет Россией в Калининградской области Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения.

По его словам, именно в связи с этим Британия намерена проводить учения по рассредоточению авиации, в рамках которых планируются посадки самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс.

27 июня издание BBC опубликовало фрагменты презентации, в которых сообщалось о задаче эсминца HMS Defender пройти по российской территории в Черном море. По данным из распечаток электронных писем и презентации, британский корабль в рамках операции Op Ditroite должен был продемонстрировать Украине поддержку в вопросе территориальной принадлежности Крыма. Сообщалось, что документы в издание принес пожелавший остаться анонимным житель графства Кент, нашедший их на автобусной остановке.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.