Решение Джонсона снять ковидные ограничения назвали ошибочным

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона снять все ковидные ограничения в Англии было ошибочным и может быть чревато серьезными последствиями. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила глава Мельбурнской школы народонаселения и глобального здравоохранения Нэнси Бакстер.

Бакстер назвала подобные шаги властей наряду со стремительным распространением более заразной разновидности коронавируса основной причиной третьей волны пандемии в Великобритании. По ее словам, эта волна не будет столь разрушительной, как предшествующая, во многом благодаря успехам вакцинации, но преуменьшать риски не стоит. «В Великобритании есть много невакцинированных или частично вакцинированных людей, которые подвержены риску серьезных последствий COVID-19», — подчеркнула Бакстер.

Эпидемиолог предположила, что число заражений коронавирусом в Британии может превысить показатели предыдущей волны, что, в свою очередь, приведет к росту госпитализаций. Это ощутимо повысит нагрузку на систему здравоохранения, в том числе приводя к сокращению оказываемых медицинских услуг и отмене плановых операций. Кроме того, из-за всплеска заболеваемости может возрасти доля людей, страдающих долгосрочными последствиями коронавируса.

Бакстер отметила, что нынешняя политика Джонсона, по сути, повторяет те многочисленные ошибки, которые его правительство совершило в предшествующие волны и которые привели к большому числу смертей от COVID-19. Специалист подчеркнула, что снятие ограничений должно быть гибким и обратимым, а не конечным, как предлагает Джонсон. «Примечательно, что многие из сейчас непривитых молодых британцев могли бы пройти вакцинацию к середине сентября. Почему некоторые ограничения, например ношение масок, нельзя было сохранить до этого времени, понять трудно», — удивилась она.

C 19 июля в Англии отменили почти все коронавирусные ограничения: жителям страны разрешили ходить без медицинских масок и собираться большими группами, а предприятиям с высоким эпидемиологическим риском вновь разрешили открыться. При этом уровень заболеваемости COVID-19 в стране остается высоким. 18 июля в Великобритании было зафиксировано свыше 48 тысяч случаев заражения — это больше, чем в любом другом государстве мира.