Великобритания отменила почти все коронавирусные ограничения

Власти Великобритании с 19 июля отменили почти все коронавирусные ограничения: жителям страны разрешили ходить без медицинских масок и собираться большими группами, а предприятиям с высоким эпидемиологическим риском вновь разрешили открыться. При этом в стране все еще высокая заболеваемость, пишет Reuters.

Премьер-министр страны Борис Джонсон обратился к населению с просьбой соблюдать осторожность и достойно отнестись к снятию ограничений, а также настойчиво попросил всех, кто еще не получил вторую дозу вакцины, сделать это. На данный момент одну дозу уже получили более 87 процентов жителей страны, а более 67 процентов завершили вакцинацию двумя компонентами. Власти считают, что благодаря этому высокая заболеваемость уже не приведет к высокой смертности.

Сообщается также, что всех инфицированных — а их сотни тысяч — просят самоизолироваться. Власти тестируют схему, при которой привитым, но инфицированным гражданам будет позволено выходить на работу. В ней хотели принять участие недавно перенесшие коронавирус Джонсон и министр здравоохранения Саджид Давид, однако отказались от этой идеи из-за общественного возмущения.

Днем ранее стало известно, что британские власти отказались от проведения массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса до тех пор, пока не будет более точных данных о возможных побочных эффектах прививки.