Трамп объяснил снижение темпов вакцинации в США недоверием к Байдену

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил снижение темпов вакцинации в США недоверием американцев к действующему лидеру Джо Байдену. Об этом говорится в его заявлении в воскресенье, 18 июля, передает ТАСС.

Экс-глава Белого дома отметил, что его преемник неоднократно говорил об успехах своей администрации в распространении вакцин, и напомнил, что они были разработаны в рамках операции «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), пока предшественник занимал президентское кресло.

«Его [Байдена] дела обстоят далеко не лучшим образом. Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду», — подчеркнул Трамп.

В настоящее время, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США полностью привито 48,5 процента населения страны (160,9 миллиона человек). По сведениям Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в стране зафиксировано 34 миллиона случаев коронавируса, умерло 609 тысяч человек.

17 июля глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, ведомство Минздрава США) Рошель Валенски заявила о вероятности «пандемии непривитых», которая может разразиться в стране. По ее данным, за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в стране подскочило на 70 процентов.

