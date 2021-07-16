В США вакцинируют от коронавируса детей младше 12 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) готовится выдать экстренное разрешение на вакцинацию детей до 12 лет от COVID-19 к началу или середине этой зимы. Об этом сообщает NBC со слов представителя ведомства.

После выдачи экстренного разрешения производителям препаратов FDA планирует полностью одобрить прививку от коронавируса для всех возрастов. Сейчас в США разрешена экстренная вакцинация детей от 12 до 18 лет. Ни одна из вакцин — ни Pfizer-BioNtech, ни Moderna — пока не получила полного одобрения для применения на детях.

Представитель FDA подчеркнул, что полное одобрение поможет снять сомнения родителей в США и других странах по поводу безопасности прививки для их детей.

Ранее российские вирусологи положительно оценили возможность вакцинации подростков от COVID-19. Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вакцинация подростков — это профилактическая мера, которая защитит не только подростков, но и общество от них. По его словам, подростки являются такими же переносчиками болезни, как и взрослые.