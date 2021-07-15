ВОЗ назвала катастрофические последствия COVID-19 среди детей

Пандемия COVID-19 привела к существенному снижению числа плановых вакцинаций среди детей в 2020 году. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.

По данным двух организаций, 23 миллиона детей не прошли плановую иммунизацию в 2020 году. Это на 3,7 миллиона больше, чем годом ранее. При этом, 17 миллионов, скорее всего, не получили ни одной вакцины за весь год, еще больше число детей рискует не получить и дальнейшие прививки.

«В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что такая тенденция уже привела к вспышкам кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. И неизвестно, какие последствия они будут иметь в будущем. По словам главы ВОЗ, многочисленные вспышки заболеваний станут настоящей катастрофой для наиболее уязвимых сообществ и систем здравоохранения, которые уже борются с COVID-19, поэтому необходимо инвестировать в детскую вакцинацию и обеспечить охват каждого ребенка.

Ранее вирусологи заявили о необходимости как можно раньше поднять на обсуждение вопрос о вакцинации подростков от коронавируса. По их словам, важно провести клинические испытания на подростках и в случае успешных результатов приступить к вакцинации.