Психотерапевт дал советы испытывающим страх перед вакцинацией

Страх перед вакцинацией иррационален — люди боятся делать прививку от коронавируса от непонимания последствий. Советы испытывающим тревогу людям в разговоре с «Лентой.ру» дал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

Специалист объяснил, что в интернете есть много ложной и устрашающей информации, разобраться в правдивости которой сложно без специального образования. По его словам, некоторые аргументы против вакцинации звучат абсурдно.

«Но дело в том, что страх вызывает бурные эмоции, поэтому он иррационален и часто не имеет под собой никакой доказательной базы. В связи с этим влиять на него достаточно сложно, однако можно помочь себе в том, чтобы принять рациональное, а не эмоциональное решение», — заявил Хачатурян.

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Врач назвал способы борьбы с иррациональным страхом. По его словам, в первую очередь надо ограничить поток информационного шума, который только усиливает тревогу, и сосредоточиться на авторитетных исследованиях — аргументацию стоит составлять только на основе доказанных фактов.

Второй способ — изучение исторического опыта борьбы с другими болезнями. «Большое количество страшных заболеваний, таких как полиомиелит, оспа, холера, столбняк и другие удалось победить именно благодаря вакцинации. Это метод, проверенный столетиями», — пояснил Хачатурян.

При наличии хронических заболеваний, которые могут внушать опасения перед прививкой, стоит проконсультироваться врачом. Хачатурян добавил, что если сомнения и тревожность все же никуда не исчезли, но есть понимание, что это ничем не подкрепленный страх, стоит обратиться к психотерапевту.

Ранее врач общей практики Александр Доленко объяснил, почему у некоторых россиян после прививки могут отсутствовать антитела. По его словам, нет такого понятия, как мало или недостаточно антител, однако он допустил, что они могут не выработаться. Это может быть связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы в определенный момент.