Врач раскрыл способ привить 80 процентов россиян

Врач-пульмонолог Василий Штабницкий раскрыл способ привить 80 процентов россиян. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам медика, достичь такого показателя можно, проводя только добровольную вакцинацию, а не принудительную. Он предложил искать «позитивные способы стимулирования» граждан и выразил мнение, что врачи, публичные люди и чиновники должны сами вакцинироваться, «демонстрируя свой пример гражданской ответственности».

Штабницкий также отметил, что коллективный иммунитет и уровень иммунизации в стране должны быть на уровне не ниже 80 процентов.

«Насколько мне известно, сейчас скорость вакцинации выросла и мы делаем около полумиллиона вакцин в сутки. Соответственно, если мы на этой скорости будем оставаться, достижение обозначенного показателя займет порядка 200 дней. Достаточно долго, на мой взгляд. Скорость вакцинации должна быть увеличена», — заявил медик.

Ранее поднять уровень коллективного иммунитета населения к COVID-19 до 80-90 процентов поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, также необходимо обеспечить вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся на территории страны.