Мишустин поручил поднять коллективный иммунитет к COVID-19 до 80-90 процентов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил поднять уровень коллективного иммунитета населения к COVID-19. Его необходимо довести до 80-90 процентов, сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что поручение дано Роспотребнадзору и Минздраву России.

«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов», — говорится в сообщении.

Также необходимо обеспечить вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся на территории страны, и ревакцинацию населения с учетом рисков вирусных мутаций.

Кроме того, ведомствам нужно предоставить расчеты потребности в вакцинах против COVID-19. Поручение необходимо выполнить до 8 июля 2021 года.

Ранее Мишустин заявил, что регионам рекомендуется обеспечить неукоснительное соблюдение коронавирусных ограничений. По его утверждению, рекомендация по борьбе с COVID-19 распространяется на проведение массовых мероприятий.