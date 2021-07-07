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Голикова назвала число полностью привитых от коронавируса россиян

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Полностью привились от коронавируса, получив оба компонента вакцины, 18,5 миллиона россиян. Такое число назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

По ее словам, почти 27 миллионов получили хотя бы один компонент вакцины.

Голикова добавила, что темпы вакцинации за неделю выросли в 1,8 раза. Лидерами по темпам стали Чечня, Москва, Московская, Тульская и Кемеровская области.

Она также заявила, что в некоторых регионах России наблюдается пугающий темп роста заболеваемости, однако в Москве происходит снижение.

В России вторые сутки подряд фиксируется более 700 погибших пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки было зарегистрировано 725 смертей, накануне — 737. Еще один антирекорд был зафиксирован 1 июля, когда умерли 672 человека. Всего за все время пандемии по стране зарегистрировали 5 682 634 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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