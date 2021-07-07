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Голикова назвала пугающим уровень заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах

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Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова назвала пугающим уровень заболеваемости COVID-19 в некоторых российских регионах. Такое заявление вице-премьер сделала на совещании Владимира Путина с правительством, трансляцию которого ведет на Youtube «Россия 24».

«Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 24 регионах страны, но, если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 48 регионах», — отметила Голикова.

Она уточнила, что наиболее высокая заболеваемость фиксируется в тех регионах, которые за последние несколько недель ослабили или не ужесточили ограничительные меры, но общероссийский темп прироста несколько замедлился.

Ранее Голикова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве. По ее мнению, этого удалось добиться благодаря введенным ограничительным мерам и активным темпам вакцинации местных жителей.

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