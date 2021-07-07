Голикова назвала Евро-2020 причиной роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге. По ее мнению, на распространение коронавируса повлияло проведение матчей Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на то, что и организаторы Чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать, и на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе», — отметила она и добавила, что ситуация остается под контролем и предпринимаются необходимые меры для предотвращения роста заболеваемости.

Ранее Голикова назвала уровень заболеваемости COVID-19 в некоторых российских регионах пугающим. Превышение показателей зарегистрировано в 24 регионах страны.

По словам зампреда правительства, в России на данный момент развернуто 216 тысяч ковидных коек, из них занято 79 процентов.