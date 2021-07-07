В России заняли 79 процентов ковидных коек

В России на данный момент развернуто 216 тысяч ковидных коек, из них занято 79 процентов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, пишут «Известия».

Кроме того она отметила, что правительство выделит около 2,5 миллиарда рублей, чтобы закупить лекарства для заболевших коронавирусом жителей страны.

Ранее Голикова назвала точное число привитых россиян. По ее словам, оба компонента вакцины получили 18,5 миллиона россиян.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», после «КовиВак», а последней на данный момент является однокомпонентная прививка «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».