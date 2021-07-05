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Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на прошлой неделе, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии прививочного пункта в Гостином дворе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, уровень госпитализаций и заболеваемости «находится на очень высокой отметке».

Собянин отметил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки вопрос о вакцинации остается крайне важным. По его словам, прививка от коронавируса позволит гражданам спокойно работать и находиться в общественных местах.

Мэр Москвы также заявил, что в столице первым компонентом вакцины от COVID-19 привились три миллиона жителей.

За последние сутки в России выявили 24 353 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (6557), Московской области (2651) и Санкт-Петербурге (1828). За сутки в стране умерли 654 человека.

Ранее стало известно, что переболевших COVID-19 россиян будут персонально приглашать на медосмотр. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, обследование поможет определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация. Он также добавил, что в процессе приглашения граждан на медосмотр важную роль будет играть интернет, потому что телефонные обзвоны малоэффективны.

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