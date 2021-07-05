В Москве три миллиона жителей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Три миллиона жителей Москвы привились первым компонентном вакцины от COVID-19. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, его слова передает РИА Новости.

Градоначальник отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости в городе, «уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке». Также мэр подчеркнул важность вакцинации в текущей эпидемиологической ситуации.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в столице за минувшие сутки выявлено 6 557 случаев заболевания COVID-19, 5 648 выздоровели, а 106 человек скончались. Всего за все время пандемии в Москве зарегистрировали 1 394 332 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 1 188 188, а 23 001 умерли.

Ранее в Москве начались клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. На данный момент уже набрали необходимое количество добровольцев — 100 человек.