Россия
 
Последние новости
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
Валерий Меладзе отреагировал на обвинения в домогательствах против его брата
Врач показал способ узнать степень обезвоживания организма по костяшкам пальцев
Жители Молдавии ответили на вопрос о вступлении страны в НАТО
Еврокомиссия пообещала ответить на новый российский закон об игристых винах
Создан летающий смартфон
МВД раскрыло новую схему хищения денег со счетов россиян
В Москве заметили «очень странные лавочки» 
В российском регионе массово погибла рыба
Стало известно о состоянии Папы Римского после операции
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве три миллиона жителей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Три миллиона жителей Москвы привились первым компонентном вакцины от COVID-19. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, его слова передает РИА Новости.

Градоначальник отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости в городе, «уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке». Также мэр подчеркнул важность вакцинации в текущей эпидемиологической ситуации.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в столице за минувшие сутки выявлено 6 557 случаев заболевания COVID-19, 5 648 выздоровели, а 106 человек скончались. Всего за все время пандемии в Москве зарегистрировали 1 394 332 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 1 188 188, а 23 001 умерли.

Ранее в Москве начались клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. На данный момент уже набрали необходимое количество добровольцев — 100 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве возбудили дело из-за смерти заразившегося COVID-19 в клинике пациента
В России выявили 24 353 новых случая коронавируса
В России испытают иностранную вакцину от COVID-19