В России испытают иностранную вакцину от COVID-19

Минздрав разрешил испытать иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

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По его словам, российская компания «Петровакс» запустит производство китайского препарата компании CanSino Biologics.

«Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — уточнил Мантуров.

Он отметил, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» может начать испытания вакциной AstraZeneca, но в настоящее время речь идет лишь об экспортных поставках.

Ранее в Москве начались клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, они пройдут на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи.