Эксперт рассказала о влиянии вакцин от коронавируса на беременность

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» профессор Наталия Долгушина рассказала о результатах исследования влияния вакцин от коронавируса на репродуктивную систему мужчин и женщин в России в беседе с газетой «Известия».

По предварительным данным, негативного влияния вакцины «Спутник V», которую используют в исследовании, на фертильность у людей не наблюдается. Долгушина уточнила, что на данный момент проанализированы данные 99 человек: 45 мужчин и 54 женщин. «Мы не видим у них никаких нарушений», — добавила она.

Всего в исследовании участвуют 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. В начале у женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза, а у мужчин — параметры сперматогенеза. После этого им делают прививку и оценивают эти же показатели через 90 дней.

Пока нет оснований предполагать, что проблемы могут возникнуть позже, поделилась Долгушина. «Тут сложно что-то сказать, потому что на репродукцию влияет и фактор времени», — отметила она, пояснив, что у более старших людей снижение репродуктивной функции произойдет без инфекции и вакцинации.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Эксперты заверили, что негативных последствий вакцинации в ходе соответствующих испытаний не выявлено, и прививка не является противопоказанием для беременности.