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В Москве возбудили дело из-за смерти заразившегося COVID-19 в клинике пациента

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Фото: пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после заражения пациента коронавирусом и его смерти в одной из столичных клиник. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, речь идет о «Европейской клинике». По версии следствия, сотрудники заведения заразили коронавирусом одного из пожилых пациентов в результате ненадлежащего соблюдения ограничительных мер. Зная, что у мужчины обнаружена инфекция, они игнорировали просьбы оказать неотложную помощь, так как боялись, что из-за вынужденного перехода сотрудников и пациентов на самоизоляцию деятельность клиники будет приостановлена.

Дальнейшее ухудшение здоровья медработники скрыли, написав в документах заведомо ложные сведения. Мужчину выписали под домашнее наблюдение в состоянии, которое требовало реанимационных мер. Позже он скончался в одной из столичных больниц.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

В марте суд в Смоленске суд оштрафовал областную клиническую больницу после смерти пациента с коронавирусом на 150 тысяч рублей. Согласно материалам дела, пациента неверно лечили от коронавирусной инфекции, в результате чего он умер. Представители больницы заявляли, что пациент скончался, потому что у него были хронические заболевания, но суд счел эти доводы несостоятельными.

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