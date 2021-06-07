Российский фельдшер отказался ехать на вызов и получил срок

В Карелии суд назначил условный срок в 1,5 года и лишил на два года права заниматься врачебной деятельностью фельдшера, который отказался ехать на вызов к пациентке. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Карелии.

В январе 2020 года фельдшер, получив звонок от жительницы из села Великая Губа, не выехала на вызов, а ограничилась устными рекомендациями по телефону. Пациентка жаловалась на острую боль в груди. Подруга заболевшей шесть раз за ночь вызывала скорую, но дежурившая в ту ночь фельдшер приезжать отказалась. Бригада скорой помощи приехала только утром, когда сменилась дежурная. Однако женщину не удалось спасти — она умерла.

Медика, не принявшего вызов, уволили. Ее признали виновной по части 2 статьи 124 УК РФ («Неоказание помощи больному без уважительных причин»).

«Следствием доказано, что преступное бездействие фельдшера, выразившееся в неоказании медицинской помощи больному, повлекло по неосторожности смерть потерпевшей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, обвиняемой в смерти пациента вследствие врачебной ошибки, и закрыл ее уголовное дело.