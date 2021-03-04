Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной по делу о смерти пациента

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, обвиняемой в смерти пациента вследствие врачебной ошибки, и закрыл ее уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

В декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконными отмену приговора и возврат дела в прокуратуру.

22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил врача к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в смерти пациента. По версии следствия, 25 июля 2013 года Мисюрина при проведении трепанобиопсии нарушила методику, тактику и технику выполнения манипуляции. В результате медик повредила пациенту кровеносные сосуды, и он скончался через несколько дней.

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Дело Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги выступили в ее защиту. Они считают, что причиной смерти пациента стала не врачебная ошибка, а его болезни: онкология, миелофиброз (патология в периферической крови) и несахарный диабет. В апреле 2018 года суд отменил приговор.

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы просила суд отменить приговор Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В Генпрокуратуре при этом отметили, что в ходе следствия были допущены нарушения, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога. 16 апреля 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной и отправил дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений, содержащихся в обвинительном заключении, которые препятствуют вынесению решения по делу.