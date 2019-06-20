Названо наказание по новым уголовным статьям о врачебных ошибках

Следственный комитет России (СКР) опубликовал законопроект о введении в Уголовный кодекс отдельных статей о преступлениях в сфере медицины. Об этом в четверг, 20 июня, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что новая статья 124.1 («Ненадлежащее оказание медицинской помощи») предлагает лишать медицинских работников свободы на срок до четырех лет при условии, что их действия по неосторожности привели к смерти пациентов.

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Также статьей предусмотрены и другие виды наказания. В частности, штраф, запрет на занятия определенной деятельностью, ограничение свободы или различные виды работ.

12 апреля сообщалось, что СКР и Национальная медицинская палата предложили дополнить новую уголовную статью о врачебных ошибках наказанием без лишения свободы.

О разработке новых статей Уголовного кодекса — о ненадлежащем оказании медицинской помощи и сокрытии нарушений при ее оказании — стало известно летом 2018 года. Работа над поправками была поручена специально созданной рабочей группе с участием представителей Национальной медицинской палаты.

Необходимость в уточнении термина «врачебная ошибка» и наказания за нее возникла после резонансного судебного процесса над московским гематологом Еленой Мисюриной. В январе 2018-го ее приговорили к двум годам заключения по обвинению в совершении врачебной ошибки во время проведения биопсии костного мозга, в результате которой пациент умер. Приговор вызвал возмущение среди профессионального сообщества, в соцсетях началась кампания в защиту осужденной. Спустя три месяца приговор Мисюриной отменили.

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