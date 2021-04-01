Российского врача осудили на девять лет за подмену органов

Вадима Колченко берут под стражу в зале суда

Суд приговорил бывшего главврача Волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко к девяти годам колонии строгого режима за подмену органов умершей россиянки, взятки и мошенничество. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Также 56-летнего Колченко оштрафовали на 2,5 миллиона рублей и запретили ему занимать организационно-распорядительные должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет после освобождения.

Установлено, что главный патологоанатом области дал команду своим сотрудникам подменить органы погибшей при родах женщины — чтобы не портить статистику и скрыть грубую врачебную ошибку, допущенную акушерами-гинекологами.

Также Колченко уличили в поборах с санитаров — он оставлял себе часть их премий, а за взятки закрывал глаза на то, что подчиненные незаконно занимались ритуальной подготовкой тел умерших. Врача взяли под стражу в зале суда.

Сроки получили и причастные к преступлениям подчиненные патологоанатома. Заведующая консультативным отделением Наталья Герасименко приговорена к двум годам условно, а врач-патанатом Екатерина Черкасова — к полутора года условно.