Российские врачи пойдут под суд за массовое заражение детей гепатитом C

Заместителя главного врача по лечебной работе Амурской областной детской клинической больницы, а также заведующих отделениями эпидемиологии и гематологии обвинили в халатности, которая привела к массовому заражению детей гепатитом С. Об этом в среду, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В 2018 году у семи пациентов детского отделения был обнаружен гепатит С, после чего началось эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора по Амурской области. Были выявлены грубые нарушения и материалы проверки передали в региональное подразделение СК России.

Следователи возбудили уголовное дело, которое затем направили в центральный аппарат ведомства. В ходе его расследования выяснилось, что из-за халатности сотрудников больницы с 2009 по 2018 годы гепатитом С заразились 164 несовершеннолетних пациента.

По версии следствия, персонал нарушал санитарно-эпидемиологические правила — использовал нестерильные медицинские инструменты и перчатки при обработке катетеров для переливания крови.

Уголовное дело направили в Генеральную прокуратуру России, откуда оно после утверждения обвинительного заключения будет передано в суд.

В феврале 2020 года сотрудники больницы пожаловались на травлю со стороны родителей и СМИ из-за сообщений о массовом заражении детей гепатитом С. В открытом письме медики рассказали, что родители называют их «врачами-убийцами» и «преступниками в белых халатах», а Роспотребнадзор выдает невыполнимые предписания. Они также подчеркнули, что не заражали детей гепатитом С, а медицинское учреждение стало объектом «чиновничьей войны».