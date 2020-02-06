Российских врачей затравили после массового заражения детей гепатитом C

Сотрудники Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске пожаловались на травлю со стороны родителей и СМИ из-за сообщений о массовом заражении детей гепатитом С. Медики попросили защиты у губернатора Приамурья Василия Орлова. Об этом сообщает «Полезный портал 2x2.su».

В открытом письме, которое опубликовано в Instagram учреждения, медики рассказали, что родители называют их «врачами-убийцами» и «преступниками в белых халатах», а Роспотребнадзор выдает невыполнимые предписания.

«Нас с самого начала назначили виновными… Причем контролирующие органы не стесняются подтасовывать факты, приписывая нам несуществующие нарушения», — говорится в письме.

Медики подчеркивают, что не заражали детей гепатитом С, а медицинское учреждение стало объектом «чиновничьей войны». Специалисты увольняются из-за психологического давления, нехватка кадров может привести к закрытию гематологического отделения, отмечается в сообщении.

Как пишет «Полезный портал 2x2.su», врачи обратились к главе региона с просьбой защитить их честь и достоинство. Они готовы пройти любые проверки соответствующих органов.

2 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на акт эпидемиологического расследования Роспотребнадзора сообщила, что в гематологическом отделении больницы с 2000 по 2019 год вирусным гепатитом было заражено 169 пациентов. По подсчетам службы, за 19 лет с зараженными контактировали более 3,6 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!