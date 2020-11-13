Патологоанатом нашел 20 тысяч долларов в трусах убитого наркоторговца

В Канаде начался суд над наркоторговцем, которого подозревают в убийстве коллеги, прятавшего в трусах тысячи долларов. Об этом сообщает издание Montreal Gazette.

По версии следствия, 30 июня 2018 года на парковке возле гостиницы Holiday Inn в городе Пойнт-Клер встретились двое наркоторговцев: 51-летний Джером Латем (Jerome Latham) и 33-летний Томми Дугас (Tommy Dugas). В прошлом им дважды доводилось иметь дело друг с другом через посредника, которого звали Себастьен Соларек (Sébastien Solarek). На третий раз они впервые общались наедине.

Дугас хотел купить у Латема два килограмма кокаина, но торговля переросла в ссору. В итоге Латем достал пистолет и застрелил Дугаса. Затем он сел в автомобиль, чтобы уехать, но через минуту вернулся и обыскал убитого. Не сумев найти деньги, наркоторговец уехал. Позднее патологоанатом, проводивший вскрытие тела, обнаружил в нижнем белье Дугаса 20 тысяч канадских долларов (1,2 миллиона рублей).

Себастьен Соларек помог правоохранительным органам найти и арестовать Латема. Во время судебного процесса наркоторговец заявил, что невиновен.

В октябре сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару уволил вице-спикера правительства в Сенате Чико Родригеса. Во время антикоррупционного обыска у него обнаружили около 30 тысяч реалов (416 тысяч рублей), причем часть денег он спрятал в нижнем белье и между ягодиц.