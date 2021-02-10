Россия
 
Последние новости
Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина
Миллионы японцев останутся без вакцины из-за неправильных шприцов
Россиянин решил согреться костром на кухне и сжег квартиру
Американский банк призвал вкладываться в Россию
В России увеличили штрафы за неповиновение силовикам
Бренд одежды Рианны закрыли «до лучших времен»
В ЕС рассказали о провалах в массовой вакцинации
Хозяйка турецкого отеля раскрыла две страны с самыми невоспитанными туристами
Способ раскрутки Анны Седоковой стал доступен всем желающим
Новости партнеров
Прослушать новость

Из-за смерти россиян после сбоя в подаче кислорода в больнице возбудили дело

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов Никольской больницы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается на сайте СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК доложить о ходе расследования и поставил его на контроль в центральном аппарате.

О смерти трех пациентов реанимации в Никольском стало известно ранее, 10 февраля. Они болели COVID-19 и находились в тяжелом состоянии. Сообщалось, что авария, из-за которой якобы погибли люди, произошла в результате залипания клапана газификатора.

Главврач больницы Владимир Гордеев, в свою очередь, заявил, что погибли не трое пациентов, а двое, и умерли они не из-за подачи кислорода, а по «другим совершенно причинам». Причину аварии он не назвал, объяснив это тем, что он не технический инспектор.

Предыстория: Главврач ответил на сообщения о смерти трех россиян из-за проблем с кислородом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Три пациента погибли из-за сбоя в подаче кислорода в российской больнице
Главврач ответил на сообщения о смерти трех россиян из-за проблем с кислородом