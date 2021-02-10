Из-за смерти россиян после сбоя в подаче кислорода в больнице возбудили дело

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов Никольской больницы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается на сайте СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК доложить о ходе расследования и поставил его на контроль в центральном аппарате.

О смерти трех пациентов реанимации в Никольском стало известно ранее, 10 февраля. Они болели COVID-19 и находились в тяжелом состоянии. Сообщалось, что авария, из-за которой якобы погибли люди, произошла в результате залипания клапана газификатора.

Главврач больницы Владимир Гордеев, в свою очередь, заявил, что погибли не трое пациентов, а двое, и умерли они не из-за подачи кислорода, а по «другим совершенно причинам». Причину аварии он не назвал, объяснив это тем, что он не технический инспектор.