Главврач отреагировал на сообщение о смерти пациентов из-за подачи кислорода

Главный врач больницы в Никольском Владимир Гордеев отреагировал на смерть трех пациентов в реанимации. Он заявил, что они умерли не из-за подачи кислорода, а по «другим совершенно причинам». Его слова приводит «Подъем» в своем Telegram-канале.

«В момент аварии никто из пациентов не умирал. Спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента... И еще спустя полчаса, это уже было 8 утра, погибла еще одна пациентка, скончалась, но у них были и другие совершенно причины. Но у нас же любят найти связь», — сказал Гордеев.

Причину аварии главврач Никольской больницы не назвал, объяснив это тем, что он не технический инспектор.

О смерти трех пациентов реанимации в Никольском стало известно ранее, 10 февраля. Они болели COVID-19 и находились в тяжелом состоянии. Сообщалось, что авария, из-за которой якобы погибли люди, произошла в результате залипания клапана газификатора.

12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге на шестом этаже, где лежали больные с коронавирусом, произошел пожар. Погибли пять человек, все они были подключены к аппаратам ИВЛ. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из аппаратов. Аналогичное ЧП произошло ранее 9 мая в Москве, погибли шесть человек. После случившегося обращение аппаратов ИВЛ от российского завода «Авента-М», которые использовались в больницах, было приостановлено.