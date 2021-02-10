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Три пациента погибли из-за сбоя в подаче кислорода в российской больнице

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Продолжение: Главврач отреагировал на сообщение о смерти пациентов из-за подачи кислорода

Три пациента погибли из-за сбоя в подаче кислорода в реанимации больницы в Никольском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода», — отметил собеседник агентства.

Пятый канал со ссылкой на начальника службы безопасности Никольской больницы Владимира Бутова уточняет, что ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора.

Согласно информации Telegram-канала «BAZA», инцидент произошел в отделении для больных коронавирусной инфекцией. Все пациенты были в тяжёлом состоянии и не могли дышать самостоятельно без аппаратов ИВЛ.

Больницу перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19 в мае 2020 года.

21 октября 2020 года стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода. В городской администрации в тот же день заявили, что в больнице не было аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода.

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