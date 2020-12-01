Власти назвали причину смерти ростовских пациентов на ИВЛ

Причиной смерти 13 пациентов больницы №20 Ростова-на-Дону стал не недостаток кислорода на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а возраст, сопутствующие заболевания и поражения легких. Об этом говорится в ответе администрации президента, опубликованном журналисткой Екатериной Гордон в Instagram.

Так, согласно тексту документа, 8 из 13 погибших пациентов были старше 65 лет и относились к группе риска, 12 из 13 пациентов имели поражение легких более 80 процентов и еще 12 из 13 страдали от сахарного диабета и обструктивной болезни легких. Погибший 29-летний пациент якобы имел злокачественной новообразование.

«Согласно объяснениям ответственного дежурного администратора, сообщений из отделения о прекращении подачи кислорода не поступало», — подчеркнули власти.

21 октября СМИ сообщили о гибели 13 пациентов больницы №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода. В городской администрации в тот же день заявили, что в больнице не было аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода, и подчеркнули, что точные причины смерти установят патологоанатомические службы.