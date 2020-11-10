Рассказавшего о смерти ростовских пациентов на ИВЛ врача уволили

Врача анестезиолога-реаниматолога больницы №20 Ростова-на-Дона Артура Топорова, который рассказал, как кричали и звали на помощь оставшиеся без кислорода пациенты на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), уволили. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам местного депутата Петра Пятибратова, врача попросили уйти по собственному желанию после случившегося в ростовской больнице. «Он пострадал за правду», — сказал депутат.

Издание отмечает, что сам Топоров не отвечает на звонки. Пятибратов предположил, что это может быть связано с тем, что врач подписал некий документ о неразглашении информации.

26 октября Топоров рассказал, что во время перебоев в больнице №20 умерли пять пациентов. Он добавил, что перебои произошли во всех отделениях больницы и длились около получаса. В это время врачи пытались спасти пациентов, но у некоторых уже наступила глубокая гипоксия и они начали умирать. По его словам, пациенты молили о помощи, пока пищали аппараты.

Начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая тоже заявила об одновременной смерти пяти человек — 13 пациентов, о которых сообщали СМИ, по ее словам, умерли в течение дня. Она также подтвердила, что врачи подавали рапорт об отключении подачи кислорода.

21 октября местные СМИ сообщили о гибели 13 пациентов больницы №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода. В городской администрации в тот же день заявили, что в больнице не было аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода, и подчеркнули, что точные причины смерти установят паталогоанатомические службы.