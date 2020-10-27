Еще одну ростовскую чиновницу уволили после скандала с гибелью пациентов на ИВЛ

В Ростовской области еще одну чиновницу уволили после скандала с гибелью в больнице №20 Ростова-на-Дону пациентов на ИВЛ, оставшихся без кислорода. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в мэрии, уволена начальница управления здравоохранения города Надежда Левицкая. Заявление подписал глава администрации Алексей Логвиненко. Причина ее ухода с должности не уточняется.

Ранее 27 октября стало известно, что свой пост покинула глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. Согласно указу губернатора об освобождении ее от должности, чиновница уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Как рассказал анестезиолог-реаниматолог больницы, через 40 минут после начала перебоев врачам пришлось подключить резервный кислород, но примерно через 20-30 минут его запас иссяк и еще почти 40 минут аппараты подавали обычный воздух. Медики пытались реанимировать пациентов, а также звонили в специальную службу, чтобы устранить проблему, но подача не сильно увеличивалась и ситуация повторялась. По словам анестезиолога, во время перебоев умерли пять пациентов — такое же число погибших называла и Левицкая. Местные СМИ сообщали, что из-за нехватки кислорода погибли 13 человек, но в городской администрации заявили, что они умерли в течение дня.

Замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова рассказала, что заведующий реанимационным отделением госпиталя городской больницы №20 Борис Розин отказывал в приеме тяжелым больным. По ее словам, это выяснилось в августе, во время проверки городским управлением здравоохранения. Кожухова добавила, что заключение о причинах смерти пациентов госпиталя вынесет патологоанатомическая служба, а следствие выяснит, по какой причине медики не задействовали резервную рампу для подачи кислорода больным.